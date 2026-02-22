Москву атакували дрони: лунали вибухи, було закрито аеропорти

Атака безпілотників на Москву / © ТСН.ua

У неділю, 22 лютого, столицю держави-агресорки Москву атакували безпілотники. Роботу усіх аеропортів тимчасово було припинено.

Про атаку БпЛА повідомили моніторингові пабліки.

Очевидці повідомляють про вибухи, які було чутно в небі над російською столицею.

У соцмережах публікують відео безпілотників, які летять в напрямку Москви.

Росавіація оголосила про обмеження на прийом та випуск літаків в усіх московських аеропортах — Внуково, Домодєдово, Жуковський та Шереметьєво.

Пасажирів попередили про можливе тривале очікування під час обслуговування рейсів «у зв’язку з заходами, що проводяться з метою забезпечення безпеки».

Станом на 16:00 роботу аеропортів було відновлено.

Мер Москви Сергій Собянін заявив про нібито ліквідацію 7 безпілотників — на місці падіння уламків працюють екстрені служби.

Згодом Міноборони держави-агресорки повідомило, що в Московській області було 15 безпілотників, 11 з яких тримали курс на столицю РФ.

Нагадаємо, минулої неділі, 15 лютого, російську столицю та Підмосков’я атакували безпілотники. Тоді мер Москви заявив, що російські сили протиповітряної оборони нібито збили 18 безпілотних літальних апаратів.