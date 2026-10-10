Паніка охопила Москву: сотні БпЛА атакували столицю РФ, лунали вибухи, аеропорти паралізовані (відео)

Аеропорт в РФ. / © Associated Press

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Столицю країни-агресорки Москву знову атакували невідомі безпілотники. Поки одні москвичі нервово скаржилися на дрони у небі, інші застрягли в аеропортах через нічні БпЛА і повітряні кулі.

Що відомо про атаку на Москву та її наслідки, читайте у матеріалі ТСН.ua.

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Сьогодні московський мер Сергій Собянін відзвітував, що від вечора 9 жовтня до ранку 10 жовтня в напрямку Московського регіону летіли 403 безпілотники. Більшість, за його твердженням, нібито перехопили далеко від столиці, а 25 — на підльоті до міста.

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Зауважимо, що напередодні увечері москвичі скаржилися на звуки вибухів, які чули у різних районах Білокам’яної. Зокрема, в небі в Савеловському районі, на Новослобідській вулиці, поблизу Преображенської площі та Ботанічного саду.

Паралізовані аеропорти

На тлі атаки вночі та зранку «Росавіація» запроваджувала тимчасові обмеження на роботу всіх чотирьох московських аеропортів — «Внуково», «Домодєдово», «Жуковський» і «Шереметьєво».

Уранці 10 жовтня авіасполучення зазнало че більших перебоїв: рейси затримували, а деякі взагалі скасовували. За даними російських ЗМІ, у «Внуково» затримали або скасували понад 100 рейсів, у «Шереметьєво» — близько 80, а в «Домодєдово» — кілька десятків. Видання MSK1 повідомляло щонайменше про 370 затриманих рейсів.

Росіяни масово публікують у Мережі відео з переповнених летовищ. Пасажири скаржаться, що отримують обмаль інформації про скасування рейсів і не знають, коли зможуть вирушити до місця призначення.

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Дата публікації 13:29, 10.10.26 Кількість переглядів 692 Дрони паралізували аеропорти Москви - відео

Нагадаємо, у ніч проти 6 жовтня сталася наймасштабніша атака на Московську область за два роки. Згодом спалахнула найбільша нафтобаза в регіоні. Столична влада заявляла, що в напрямку Москви було запущено щонайменше 650 українських безпілотників, а система ППО начебто збила 105 із них

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