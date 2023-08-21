Москву атакували невідомі безпілотники: закрито аеропорти

Російська влада поспішила заявити про "терористичну атаку" України.
Міністерство оборони Росії повідомило про чергове збиття ударних безпілотників під Москвою. Через загрозу атаки БПЛА московські аеропорти обмежили виліт літаків.
Як заявляє Міноборони РФ, 21 серпня близько 6:50 "припинено спробу київського режиму здійснити терористичну атаку безпілотним літальним апаратом літакового типу".
У відомстві стверджують, що силами ППО безпілотник "було виявлено над територією Московської області та пригнічено засобами радіоелектронної боротьби". Втративши управління, БПЛА начебто зазнав аварії в районі населеного пункту Покровське Одинцівського району. Про постраждалих не повідомляється.
Також у Міноборони РФ розповіли, що о 08.16 російська ППО "виявила та знищила" дрон над територією Істринського району Московської області.
Кремлівська пропагандистка Маргарита Симоньян заявила, що безпілотник, який збили в Істринському районі, впав біля неї на сусідній вулиці. За словами Симоньян, жертв і руйнувань немає.
Водночас, як повідомляють російські пропагандистські ЗМІ, у всіх московських аеропортах було оголошено режим "Килим", затримано кілька рейсів на виліт та на приліт.
Зокрема, аеропорт "Внуково" повідомив, що з незалежних від нього причин "введено обмеження на прийом та випуск літаків, частина рейсів перенаправлена в інші авіагавані".
Атаки безпілотників на Москву
За останні тижні в Росії регулярно заявляють про збиття в Москві і Московській області ударних дронів і звинувачують в атаках Україну.
Зоврема, у ніч проти 20 серпня в двох російських аеропортах було введено режим "Килим" через загрозу застосування невідомих БпЛА.
19 серпня у військовому відомстві держави-агресорки заявили про виявлений на підльоті до Москви безпілотний апарат літакового типу.
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