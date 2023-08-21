Москву атакували невідомі безпілотники: закрито аеропорти

Міністерство оборони Росії повідомило про чергове збиття ударних безпілотників під Москвою. Через загрозу атаки БПЛА московські аеропорти обмежили виліт літаків.

Як заявляє Міноборони РФ, 21 серпня близько 6:50 "припинено спробу київського режиму здійснити терористичну атаку безпілотним літальним апаратом літакового типу".

У відомстві стверджують, що силами ППО безпілотник "було виявлено над територією Московської області та пригнічено засобами радіоелектронної боротьби". Втративши управління, БПЛА начебто зазнав аварії в районі населеного пункту Покровське Одинцівського району. Про постраждалих не повідомляється.

Також у Міноборони РФ розповіли, що о 08.16 російська ППО "виявила та знищила" дрон над територією Істринського району Московської області.

Кремлівська пропагандистка Маргарита Симоньян заявила, що безпілотник, який збили в Істринському районі, впав біля неї на сусідній вулиці. За словами Симоньян, жертв і руйнувань немає.

Маргарита Симоньян показала фото "прильоту"

Водночас, як повідомляють російські пропагандистські ЗМІ, у всіх московських аеропортах було оголошено режим "Килим", затримано кілька рейсів на виліт та на приліт.

Зокрема, аеропорт "Внуково" повідомив, що з незалежних від нього причин "введено обмеження на прийом та випуск літаків, частина рейсів перенаправлена в інші авіагавані".

В московських аеропортах затримано низку рейсів / Фото: flightradar24

Атаки безпілотників на Москву

За останні тижні в Росії регулярно заявляють про збиття в Москві і Московській області ударних дронів і звинувачують в атаках Україну.

Зоврема, у ніч проти 20 серпня в двох російських аеропортах було введено режим "Килим" через загрозу застосування невідомих БпЛА.

19 серпня у військовому відомстві держави-агресорки заявили про виявлений на підльоті до Москви безпілотний апарат літакового типу.

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