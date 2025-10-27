ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
191
Час на прочитання
1 хв

Москву атакували безпілотники: мер заявив про збиття

Столицю Російської Федерації вкотре атакували безпілотники.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Москву атакували безпілотники: мер заявив про збиття

У Росії другий день поспіль повідомляють про безпілотники

У Росії другий день поспіль повідомляють про безпілотники, що «летіли на Москву», і були збиті силами ППО.

Про це, зокрема 27 жовтня ввечері, заявив московський мер Сергій Собянін.

«Силами ППО Міноборони збито два безпілотники, що летіли на Москву. На місці падіння уламків працюють фахівці екстрених служб», — сказав Собянін.

Зазначимо, що столицю Російської Федерації безпілотники атакують вже не раз. Так, увечері 26 жовтня на Москву також летіли БпЛА. Очевидці повідомляли про стовп диму, який з’явився над містом.

Тим часом донька спецпредставника США з питань України Кіта Келлога — Меган Моббс вже висловилася про світлину, на якій російська мобільна вогнева група нібито охороняє Кремль.

Дата публікації
Кількість переглядів
191
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie