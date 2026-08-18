Дрон / © ТСН.ua

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У ніч проти 18 серпня Москва та Московська область опинилися під масованою атакою безпілотників. Російська влада заявляє про десятки нібито збитих дронів.

Мер Москви Сергій Собянін повідомив про знищення ще десяти безпілотників, які, за його словами, летіли на російську столицю. Він стверджує, що на місцях падіння уламків працюють екстрені служби.

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© Exilenova+

© Exilenova+

© Exilenova+

© Exilenova+

© Exilenova+

© Exilenova+

© Exilenova+

© Exilenova+

© Exilenova+

© Exilenova+

© Exilenova+

© Exilenova+

© Exilenova+

© Exilenova+

Таким чином, від пізнього вечора на підльоті до Москви російська ППО нібито збила вже понад 70 дронів.

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Водночас у російських пабліках повідомляють, що атака триває і до Московського регіону заходять нові групи ударних БпЛА. Раніше в Мережі також з'явилися кадри пожежі у багатоповерховому будинку після роботи ППО. Причини займання офіційно не підтверджені.

Москву масовано атакують дрони (фото, відео) (3 фото) © Exilenova+ © Exilenova+ © Exilenova+

Собянін наразі не повідомляв про постраждалих унаслідок цієї хвилі атаки. Дані щодо можливих пошкоджень уточнюються.

Нагадаємо, протягом останніх днів Московський регіон регулярно зазнає масштабних атак безпілотників. Російська влада традиційно заявляє про роботу ППО та падіння уламків.

Нагадаємо, командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді з позивним «Мадяр» розповів про наслідки ударів українських безпілотників по військових, енергетичних і промислових об’єктах держави-агресорки.

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