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Москву масовано атакували дрони: Собянін заявив про десятки збитих БпЛА
Російська влада заявила про масовану атаку безпілотників на Москву. За словами мера Сергія Собяніна, сили ППО нібито знищили щонайменше 29 дронів.
У ніч проти 17 жовтня Москву атакували безпілотники. Мер російської столиці Сергій Собянін заявив про роботу протиповітряної оборони та падіння уламків.
Спочатку Собянін повідомив, що сили ППО Міноборони РФ нібито знищили 15 безпілотників, які летіли у напрямку Москви.
Згодом він заявив про ще 14 збитих дронів.
Таким чином, за твердженням російської сторони, загалом було знищено щонайменше 29 БпЛА.
За словами мера Москви, на місцях падіння уламків працюють фахівці екстрених служб. Інформації про можливі руйнування чи постраждалих наразі немає.
Незалежного підтвердження заяв російської влади немає.
Раніше повідомлялося, що українські балістичні ракети, здатні уражати цілі в Москві, можуть з’явитися на озброєнні орієнтовно в середині 2027 року.
Ми раніше інформували, що дрони масовано атакували Москву. Мер російської столиці стверджує, що на Москву летіло 493 дрони.