Москву "паралізувало" через атаку сотень дронів: колапс у всіх аеропортах

Атака дронів на Москву / © ТСН.ua

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У ніч проти 3 листопада Москву атакували 493 безпілотники, спричинивши масштабний авіаційний колапс. Усі чотири аеропорти столиці РФ запроваджували обмеження, а два з них повністю припиняли роботу.

Про це повідомили мер Москви Сергій Собянін та російські медіа.

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Про збиття безпілотників Собянін повідомляв вісім разів упродовж вечора, ночі та ранку. Зокрема, мер російської столиці писав про збиття:

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о 22:04 — восьми безпілотників;

о 22:28 — ще 10;

о 22:46 — 10;

о 23:51 — одразу 18;

о 01:07 — семи дронів;

о 1:38 — 16 дронів;

о 2:52 — 15 дронів;

о 4:41 — 13 дронів.

У кожному повідомленні Собянін зазначав, що на місцях падіння уламків працюють екстрені служби. Водночас він не повідомляв про можливі руйнування чи постраждалих.

Вранці мер Москви оприлюднив підсумки атаки. За його словами, у період від 20:30 2 листопада до 07:30 3 листопада у напрямку Московського регіону прямували 493 безпілотники. Собянін стверджує, що більшість із них нібито була знищена системами ППО Міноборони на далеких рубежах. Ще 187 дронів, за його словами, начебто нейтралізували на підльоті до Москви.

Через атаку обмеження запроваджували в усіх аеропортах московського авіавузла. «Внуково» та «Домодєдово» повністю припиняли приймати й відправляти рейси, тоді як «Шереметьєво» та «Жуковський» працювали лише за погодженням.

Водночас через обмеження в московських аеропортах петербурзький «Пулково» прийняв 12 рейсів на запасний аеродром.

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Нагадаємо, увечері та в ніч проти 30 жовтня в Москві через атаку безпілотників призупиняли роботу всі аеропорти, а також летовище в Ярославлі. За даними Flightradar24, у небі над російською столицею перебував лише VIP-літак загону «Росія», який перевозить високопосадовців, а пасажирські рейси перенаправляли до інших міст. Собянін заявляв про нібито збиття 38 БпЛА.

А 31 жовтня поблизу аеропорту «Шереметьєво» спалахнула сильна пожежа з густим димом. Ймовірно, збитий дрон впав за 2 км від летовища — неподалік нафтобази «Роснефти» або складу пально-мастильних матеріалів «ТЗК Шереметьєво». «Росавіація» тимчасово впроваджувала обмеження на приймання та випуск літаків. Собянін стверджував про нібито збиття понад 10 безпілотників, що летіли на столицю РФ.

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