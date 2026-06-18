Москву посеред дня накрила «ніч»: все місто горить, небо затягнуло густим димом (фото, відео)

Атака на Москву 18 червня. / © Осторожно, новости Telegram-канал

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Ранок 18 червня у Москві розпочався з масованої атаки безпілотників. Після серії влучань над містом піднявся густий дим. Він затягнув небо настільки щільно, що частина районів занурилася в напівтемряву посеред дня.

Що відбувається у Москві після атаки, читайте у матеріалі ТСН.ua.

За даними російської влади, нібито було збито близько 200 дронів, які один за одним заходили на Москву і її околиці. Під ударом знову опинився нафтопереробний завод — один із ключових об’єктів інфраструктури РФ. Цього разу, за повідомленнями ресурсу «Агентство», атака була однією з найбільших і найінтенсивніших.

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Атака на Москву — столицю затягнуло димом

Столицю країни-агресорки через сильні пожежі, що виникли через влучання і вибухи, затягнуло густим димом і продуктами горіння. У Мережі росіяни у паніці публікують відео, на яких видно, як над містом підіймаються щільні чорні стовпи диму і полум’я, що закривають небо.

Складається враження, ніби ранок так і не настав — замість світла Москва опинилася в темряві, а обриси будівель губляться за суцільною завісою диму. Атмосфера має дуже напружений вигляд.

Авіахаос і транспортний колапс

Москвські аеропорти Внуково, Шереметьєво і Домодедово і Жуковський зупинили роботу. Телеграм-канал «Осторожно, новости» повідомляє, що затримуються близько 250 рейсів. Зокрема, «Аерофлот» і дочірня авіакомпанія «Росія» скасували понад 170 рейсів у напрямку Москви та зі столиці.

У Москві також обмежно рух транспорту обмежений на південному сході кільцевої автомобільної дороги та низці вулиць. Деякі вулиці взагалі закрили. Зокрема, в районі Капотня, де розташований атакований НПЗ.

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Москва у вогні — фото і відео

Дата публікації 10:59, 18.06.26 Кількість переглядів 48 Дим і темрява над Москвою після атаки - відео

Після атаки дронів Москва зникла у диму. / © Осторожно, новости Telegram-канал

Після атаки дронів Москва зникла у диму / © Осторожно, новости Telegram-канал

Після атаки дронів Москва зникла у диму / © Осторожно, новости Telegram-канал

Після атаки дронів Москва зникла у диму / © Осторожно, новости Telegram-канал

Нагадаємо, увесь сьогоднішній ранок росіяни були у паніці через наліт БпЛА і вибухи у Москві. З їхніх слів, ранок видався не добрим, бо «вся Москва горіт». Аще - жителі підмосков’я не могли зрозуміти, «чому БпЛА не збивають”.

Загалом цього ранку жителі столиці були шоковані побаченим та навіть верещать про завершення війни. На відео у Мережі один з москвичів бідкається, що йому геть не подобаються «процедури», що відбуваються Москві, як і те, що «усі заводи горять».

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