"Москву треба контролювати": в Естонії повідомили, за скільки часу РФ може відновити військовий потенціал

Росії для відновлення військового потенціалу до рівня до повномасштабного вторгнення в Україну може знадобитися від двох до чотирьох років.

Про це заявив міністр оборони Естонії Ханно Певкур 18 жовтня.

Під час візиту до Вашингтона міністр оборони Естонії спрогнозував тривалу війну та закликав Захід підтримувати українців, доки вони не досягнуть перемоги "заради всього вільного світу". Він також закликав продовжувати тиск, щоб тримати Москву під контролем.

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"Більш-менш загальний консенсус полягає в тому, що Росії знадобиться від двох до чотирьох років на те, щоб відновити здібності, які вона мала до війни", - сказав естонський міністр.

Говорячи про атаки РФ іранськими дронами-камікадзе для нападу на Україну, Певкур сказав, що арсенал Москви настільки виснажений, що вона використовує свою систему протиповітряної оборони С-300 як звичайні ракети, і що російські снаряди вибухали в повітрі, тому що вони занадто старі.

За його словами, санкції Заходу особливо вдарили по виробництву літаків і обслуговуванню вертольотів, позбавивши Росію ключових компонентів.

"Коли ми зможемо знайти нові шляхи, як вплинути на Росію санкціями, ми, безперечно, повинні це зробити", - сказав Певкур.

Нагадаємо, парламент Естонії визнав керівний режим в Російській Федерації терористичним. "За" проголосували 88 депутатів.