Москву знову атакували дрони, уражено урядові будівлі: всі подробиці (фото і відео)

30 липня, у День Військово-морського флоту РФ, Москву та Підмосков’я атакували безпілотники.

У ніч проти неділі, 30 липня, кілька безпілотників атакували вежі "Москва Сіті" у столиці РФ, де перебувають офіс Міністерства цифрового розвитку, зв'язку та масових комунікацій. Звуки вибухів чули також мешканці Одинцово та Красногорська.

За словами мера міста, Сергія Собяніна, атака призвела до незначних пошкоджень фасадів двох офісних веж у "Москва-Сіті". За попередніми даними, ніхто з мешканців та працівників не постраждав.

Згідно із заявою Міністерства оборони РФ, один БПЛА був знищений у повітрі за допомогою систем ППО в районі Одинцовського району Підмосков'я. Ще два дрони були пригнічені засобами радіоелектронної боротьби та втратили управління, впавши на території комплексу "Москва-Сіті".

Внаслідок удару пошкоджено будівлі / Фото: Associated Press

Перший БПЛА атакував 10 поверх другої вежі IQ-кварталу "Москва-Сіті", де перебуває офіс Міністерства цифрового розвитку, зв'язку та масових комунікацій РФ о 3:20.

Другий удар безпілотника о 4:10 припав на нижній поверх іншої будівлі у межах комплексу "Москва-Сіті". Внаслідок інциденту охоронець, який перебував на об'єкті, отримав травми. Будівля теж постраждала, на перших шести поверхах пошкоджено скло. Площа ушкоджень – 40 квадратних метрів.

Наслідки атаки безпілотників / Фото: Associated Press

Інцидент викликав тимчасове закриття аеропорту "Внуково" для вильоту та прильоту, проте наразі прийом та відправка рейсів відновлено.

Деяким бортам довелося кілька годин кружляти в небі над Москвою в очікуванні посадки.

Інші московські аеропорти — "Домодєдово" і "Шереметьєво" працювали в звичайному режимі.

Українські військові атаку безпілотників поки ще не коментували.

Попередні удари безпілотників по Москві

24 липня мер Москви Сергій Собянін повідомив, що вранці в понеділок місто зазнало атаки безпілотних літальних апаратів. Міноборони Росії заявило, що Україна спробувала атакувати російську столицю двома дронами. За деякими даними, один з них впав неподалік будівлі російського оборонного відомства.

"Сьогодні близько четвертої години ранку зафіксовано удари безпілотників по двох нежитлових будівлях. Серйозних руйнувань та постраждалих немає", - написав Собянін.

Телеграм-канали також публікують відео, на яких видно дим над багатоповерхівками в Москві, а також літальний апарат, який з гучним шумом летить над містом.

Внаслідок удару пошкоджено будівлі / Фото: Associated Press

Міністерство оборони Росії заявило, що Україна спробувала здійснити удар "по об'єктах на території Москви" за допомогою двох безпілотних літальних апаратів.

4 липня російська влада повідомляла про збиття чотирьох українських безпілотників на підльоті до Москви. Через це на якийсь час припинив роботу аеропорт "Внуково".

Остання велика атака дронів на Москву була 30 травня: тоді безпілотники врізалися в три багатоквартирні будинки на південному заході міста. Міноборони Росії стверджує, що в атаці брали участь вісім БПЛА, п'ять з них вдалося збити. Тоді повідомлення про атаку надійшли на тлі масованих обстрілів Києва.

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