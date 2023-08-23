Москву знову атакують БпЛА: у столиці РФ та області чутно вибухи (відео)

У всіх аеропортах столиці країни-агресорки обмежили виліт та приліт літаків.

Вночі, 23 серпня, у столиці країни агресори Москві та області знову чутно вибухи.

Також читайте Німеччина вважає удари по Москві безпілотниками легітимними

Місцеві Telegram-канали повідомляють про атаку невідомими БпЛА.

У Підмосков'ї росіяни кажуть про вибухи у Хімках, Красногорську, а також у Мітіно в самій Москві.

Також повідомляється, що звуки вибухів було чутно у "Москва-Сіті".

У всіх аеропортах столиці країни-агресорки обмежили виліт та приліт літаків.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що росіяни заявили, що начебто український безпілотник намагався атакувати вежу зв'язку в Московській області.

Крім того, ми раніше інформували, що полковник ЗСУ назвав три головні мішені для українських БПЛА по Москві.

Читайте також: