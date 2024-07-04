"Мостів немає, але ви тримайтеся": у Росії "героя СВО" човном переправляли через річку, щоб поховати (відео)

Влада РФ не втомлюється демонструвати, наскільки їй чхати на простих людей та їхній добробут.

Так, в Омській області відбулися красномовні похорони "героя СВО". Учасникам церемонії довелося переправлятися через річку човном, бо доріг і мостів немає.

Про це пише журналіст Юрій Бутусов.

У Росії "героя СВО" довелося переправляти через річку для поховання, бо доріг і мостів немає

"Російська глибинка – це якийсь абсолютно сюрреалістичний світ. На цих кадрах – не річка Ганг, де місцеві намагаються поховати чергового "героя свого". Ці води російського Стіксу у селі Новоуйка Омської області учасникам похоронної церемонії необхідно подолати, щоб дістатися кладовища, адже всі гроші пішли на оборонку – на дороги та мости їх немає і не буде", – пише він.

Нагадаємо, бійці ЗСУ показали, як їхній дрон відпрацював по ворожому солдату. Внаслідок удару він залишився без голови.

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