Мотоцикліст потрапив в аварію на швидкості 300 км/год та вижив: відео

Після аварії мотоцикліст впав і залишився лежати на дорозі, а його мотоцикл занесло і він врізався в огорожу.

Німецька поліція опублікувала запис із відеореєстратора, на який потрапила аварія, що сталася неподалік міста Нюрнберга. Мотоцикліст на автотрасі розігнався до 299 км/год і зіштовхнувся з легковим авто, яке несподівано перегородило йому дорогу. Неймовірно, але після зіткнення водій мотоцикла вижив.

Відповідне відео з’явилося на Facebook-сторінці поліції Середньої Франконії як нагадування про необхідність поводитися відповідально за кермом.

Водій мотоцикла, побачивши, що автомобіль перед ним повертає ліворуч, щоб обігнати вантажівку, спробував уникнути зіткнення, скинувши швидкість, але було вже надто пізно.

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“Мотоцикліст врізався в задню частину автомобіля після різкого гальмування на швидкості близько 190 км/год”, — йдеться у повідомленні.

Після аварії мотоцикліст впав і залишився лежати на дорозі, а його мотоцикл занесло і він врізався в огорожу.

У поліції уточнили, що водій мотоцикла отримав серйозні травми, проте вижив — допомогу йому надали медики, які приїхали на місце аварії.

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