Моторошна аварія у Швеції: автобус зніс зупинку з людьми

У Стокгольмі автобус в’їхав у зупинку з людьми

У центрі столиці Швеції Стокгольмі сталася смертельна аварія: двоповерховий автобус в’їхав у зупинку. Внаслідок інциденту загинуло три людини, ще двоє госпіталізовані з тяжкими травмами. Водій автобуса затриманий. Свідки події описують побачене як «нереальні» жахіття.

Про це повідомляє шведське видання Aftonbladet.

Поліція підтвердила кількість загиблих

Аварія сталася сьогодні, 14 листопада, близько 15:24 за місцевим часом на вулиці Вальгалли. Двоповерховий автобус в’їхав просто в автобусну зупинку біля Королівської технічної школи.

Після інциденту компанія громадського транспорту SL повідомила, що автобус пройшов техогляд, і гальма та алкозамок були справні.

Пізніше поліція Стокгольма офіційно підтвердила дані про жертв.

«Три особи померли у зв’язку з нещасним випадком на автобусній зупинці», — повідомили правоохоронці.

Ще три людини були доправлені до лікарні. Двоє з них перебувають у тяжкому стані.

Поліція затримала водія автобуса за підозрою у ненавмисному вбивстві.

Прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон висловив співчуття родинам загиблих і постраждалих.

«Я отримав трагічну звістку про те, що кілька людей загинуло та отримало поранення на автобусній зупинці в центрі Стокгольма. Люди, які, можливо, поверталися додому до родин, друзів або ж мали провести тихий вечір вдома. Ми ще не знаємо причини цього, але зараз мої думки передусім з тими, хто постраждав, та їхніми родичами», — написав він у соцмережі X.

Свідок кинув милиці, щоб допомогти

20-річний Заїд Аль Хуссейн, який навчається на медбрата, став свідком трагедії. За його словами, біля зупинки перебувало близько десяти людей. Він бачив, як автобус «проїхав наскрізь» через павільйон і врізався в дерево.

«Це було жахливо. Я чув лише багато криків і плачу. Люди лежали на землі. Вони не мали жодного уявлення, що робити, у них була паніка», — розповів студент.

Попри те, що сам Заїд нещодавно травмував ногу та пересувався на милицях, він відкинув їх і кинувся до місця аварії. Хлопець розповів журналістам, що через сильний стрес навіть не відчував болю. Заїд кинувся до пораненого чоловіка, у якого була сильна кровотеча з травмованої ноги.

«Я сам запанікував, але вирішив рятувати людей. … Ми зуміли зупинити сильну кровотечу, використовуючи пакет. Дякувати Богу, нам вдалося це зробити», — розповів він.

Він також намагався заспокоїти інших людей і координувати допомогу, поки на місце не прибули медичні бригади. Серед тих, хто допомагав, були також хірург і лікар, які опинилися поруч.

Працівники швидкої допомоги та поліція подякували 20-річному хлопцеві за його дії, назвавши його героєм. Після прибуття медиків чоловіка, якому він допоміг, забрали до лікарні.

