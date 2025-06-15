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Моторошна аварія у Туреччині: на відомому курорті загинула людина, багато постраждалих (фото)
Турецький регіон Каппадокія відомий однією з розваг для туристів — подорожами на яскравих повітряних кулях.
У Туреччині зазнали краху дві повітряні кулі з туристами — загинула одна людина, 12 постраждали.
Про це повідомляє BILD.
У турецькому регіоні Каппадокія, у провінції Аксарай, 15 червня розбилися дві кулі. Внаслідок аварії загинув один чоловік.
За даними місцевих ЗМІ, загиблим виявився 37-річний пілот однієї з куль: його затиснуло під кошиком під час приземлення. Повідомляється, що пасажири були з Індонезії.
Поліція, рятувальники та пожежники негайно прибули на місце події. Постраждалих доправили до найближчої лікарні — за інформацією влади, вони отримали легкі травми, і зараз їм надається медична допомога.
За словами влади, кулі розпочали свій політ близько 5 години ранку в долині Іхлара — відомому місці для запуску таких повітряних об’єктів.
Приблизно о 7 годині ранку сталася різка і сильна зміна вітру, яка, ймовірно, і викликала обидві аварії. З якої висоти впали повітряні кулі, поки що невідомо.
Нагадаємо, внаслідок ДТП у Франції постраждали українці — студенти та викладачі Кіцманського фахового коледжу Подільського держуніверситету. На момент аварії в автобусі перебували 46 студентів і 5 викладачів.
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