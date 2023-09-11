Моторошна аварія в Австрії: шкільний автобус упав з мосту

В Австрії 11 вересня з мосту впав шкільний автобус, внаслідок чого є постраждалі.

Про це повідомляє Kurier.

Інцидент стався на трасі поблизу Растенфельда у Нижній Австрії. Наразі правоохоронці ведуть розслідування стосовно деталей цієї дорожньо-транспортної пригоди.

Моторошна аварія

В австрійській поліції зазначили, що перед падінням з мосту з автобусом зіткнувся автомобіль, за кермом якого була жінка. Водійка цього транспортного засобу не постраждала.

Згодом стало відомо, що в самому шкільному автобусі було п'ять пасажирів. Зокрема, водій отримав серйозні травми, інших двох людей довелося доставити в лікарню вертольотом, а інших трьох — каретою швидкої допомоги.

Спочатку у мережі ширилася інформація про те, що у салоні також були діти. Однак зрештою це повідомлення не підтвердили правоохоронці.

Рятувальні роботи поки що не можуть бути проведені

Наразі причину аварії розслідує поліція. Правоохоронці зазначили, що автобус все ще перебуває на місці аварії й, як очікується, пожежна служба підніме його пізніше.

“Нам потрібна важка техніка, це забере деякий час”, — сказав речник австрійських пожежників.

Варто зазначити, що внаслідок цієї аварії федеральна автострада була тимчасово закрита для руху транспорту. Наразі цю дорогу вже відкрили.

Нагадаємо, у Польщі троє громадян України, зокрема 16-річний юнак, загинули у ДТП. Ще двох українців госпіталізували.

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