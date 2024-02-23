Моторошна пожежа в Іспанії: вщент згорів 14-поверховий будинок, є жертви (фото, відео)

Загоряння почалося на четвертому поверсі, після чого вогонь поширився по всій будівлі.

У Валенсії, Іспанія, сталася масштабна пожежа в багатоповерховому будинку. У результаті, щонайменше, 14 людей отримали поранення, а четверо — загинули.

Про це пише видання The Guardian.

За попередньою інформацією, пожежа, ймовірно, почалася на четвертому поверсі та швидко поширилася по всьому фасаду будівлі. У результаті сталося обвалення окремих частин будинку на землю. Усіх громадян закликали не наближатися до місця події.

Фото: Associated Press

Причину пожежі в будинку, побудованому 2008 року, ще встановлюють. Але, за словами опитаного El Pais, експерта, її могла спричинити легкозаймиста обшивка фасаду будівлі.

Раніше повідомлялося, що NASA показало знімок, зроблений камерами Міжнародної космічної станції (МКС) і на ньому видно гавайський острів Мауї після того, як тут спалахнули лісові пожежі.

Читайте також: