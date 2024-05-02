Моторошна трагедія у Польщі: знайшли мертвими 4 членів однієї родини, затримали українця

У Варшаві на Великдень, 31 березня, у приватному будинку знайшли мертвими 4 членів родини. Як виявилось, чоловік вбив дружину та її батьків і вчинив самогубство. Проте у травні поліція встановила, що до злочину може бути причетний громадянин України, його уже затримали.

Про це пише польське видання wprost.pl.

У Польщі чоловік вбив свою родину та вчинив самогубство

Четверо людей - Анна і Вєслав М. та батьки жінки жили в сімейному будинку у варшавському районі Урсус. Там на Великдень їх знайшли мертвими: жінку та її батьків жорстоко вбили, а на горищі знайшли повішаним і чоловіка. З'ясувалося, що Вєслав М., після скоєння злочину вчинив самогубство. У домі він залишив передсмертну записку.

За розповідями місцевих мешканців, сім'я була дуже мирною. Анна М. працювала в одному зі столичних будинків для літніх людей. Однак, як виявилося, не все було так ідеально - Веслав М. скаржився сусідам, що з ним погано поводяться родичі та дружина. Мовляв, жінка над ним насміхається, а тесть навіть заборонив зірвати помідор з теплиці.

Українця звинувачують у причетності до моторошного злочину

Польська поліція є встановила, що чоловік діяв не сам. Слідчі оглянули місце злочину і дійшли висновку, що чоловіку хтось допомагав. За даними польських ЗМІ, що жертви мали різані рани, найімовірніше, завдані ножем. Йдеться про ймовірність, оскільки знаряддя злочину досі не було знайдено, що стало причиною початку пошуку нового підозрюваного.

Речник Варшавської воєводської прокуратури Шимон Банна повідомив, що громадянин України був затриманий у справі, де "були зафіксовані сліди, що пов'язані з місцем злочину". Слідчі вийшли на слід Ігоря Л., коли імпортували список дзвінків з телефону самогубці. З'ясувалося, що ці особи контактували до трагічних подій.

Чоловік не зізнався у висунутих проти нього звинуваченнях, і його роль у злочині залишається незрозумілою.

"Ігор Л. почув звинувачення у скоєнні потрійного вбивства спільно і за попередньою змовою зі Вєславом М.", - повідомив прес-секретар Окружної прокуратури Варшави.

Нагадаємо, у Польщі білоруску сплутали з українкою та побили через російську мову.

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