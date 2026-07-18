Моторошна загибель дитини на відпочинку: волосся 11-річної дівчинки затягнуло у басейні

Басейн / © Pixabay

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Під час відпочинку в Італії 11-річна дівчинка трагічно загинула у басейні. Її волосся затягнуло у всмоктувальну трубу, через що вона опинилася під водою. Медикам врятувати дитину не вдалося.

Про це повідомив таблоїд The Mirror.

Дівчинка з Мілана відпочивала на курорті на набережній Дескальцо у Сестрі-Леванте на північному заході Лігурі. Трагічний інцидент стався у невеликому критому басейні. Дівчина зайшла туди, щоб охолодитися.

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У якийсь момент волосся дівчинки застрягло у всмоктувальному сопло, що потягнуло її під воду. Свідки інциденту кинулися на допомогу. Її витягнули з басейну непритомною.

Парамедики прибули на місце події за кілька хвилин і розпочали серцево-легеневу реанімацію, щоб врятувати життя дитини. Непритомну 11-річну дівчинку гелікоптером доставили до відділення інтенсивної терапії лікарні в Генуї. Попри зусилля медиків, врятувати дитину не вдалося. Вона померла не приходячи до тями.

Британська газета повідомляє, що поліція розпочала розслідування обставин цього трагічного інциденту. Окрім того, влада також вивчає технічний стан басейну, де сталася аварія.

Нагадаємо, у Disney World у штаті Флорида чоловік помер після поїздки на легендарному атракціоні. Він переніс серцевий напад під час поїздки на сімейному човновому атракціоні It’s a Small World. Його госпіталізували, однак згодом він помер.

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