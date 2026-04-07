Моторошна загибель у горах: чоловік пролетів 200 метрів кам’янистим схилом
В австрійському Тіролі загинув німецький турист після падіння з 200-метрової висоти.
У вівторок, 7 квітня, в тирольських Альпах стався нещасний випадок, у якому загинув 39-річний громадянин Німеччини. Чоловік зірвався з гори Хінтерер Брунненкогель у долині Ецталь, пролетівши близько 200 метрів кам’янистим схилом.
Про це повідомляє BILD.
Інцидент трапився близько 14:00 на висоті понад 3000 метрів. Загиблий перебував у складі групи разом із двома громадянами Австрії. Туристи здійснювали спуск із вершини в напрямку канатної дороги.
За даними слідства, причиною падіння став обрив снігового карниза, на якому в той момент перебував чоловік. Після руйнування снігової маси він упав на круту ділянку гори. На місце події оперативно прибув пошуково-рятувальний вертоліт. Попри швидке прибуття медиків, лікар зміг лише констатувати смерть туриста від отриманих травм.
У поліції наголосили на високій небезпеці снігових карнизів у цей період. Правоохоронці зазначають, що реальна межа таких утворень часто розташована значно далі від їхнього видимого краю, що створює оманливе відчуття безпеки для альпіністів та лижників.
