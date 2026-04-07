ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
197
Час на прочитання
1 хв

Моторошна загибель у горах: чоловік пролетів 200 метрів кам’янистим схилом

В австрійському Тіролі загинув німецький турист після падіння з 200-метрової висоти.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Гори (ілюстративне фото)

Гори (ілюстративне фото) / © pixabay.com

У вівторок, 7 квітня, в тирольських Альпах стався нещасний випадок, у якому загинув 39-річний громадянин Німеччини. Чоловік зірвався з гори Хінтерер Брунненкогель у долині Ецталь, пролетівши близько 200 метрів кам’янистим схилом.

Про це повідомляє BILD.

Інцидент трапився близько 14:00 на висоті понад 3000 метрів. Загиблий перебував у складі групи разом із двома громадянами Австрії. Туристи здійснювали спуск із вершини в напрямку канатної дороги.

За даними слідства, причиною падіння став обрив снігового карниза, на якому в той момент перебував чоловік. Після руйнування снігової маси він упав на круту ділянку гори. На місце події оперативно прибув пошуково-рятувальний вертоліт. Попри швидке прибуття медиків, лікар зміг лише констатувати смерть туриста від отриманих травм.

У поліції наголосили на високій небезпеці снігових карнизів у цей період. Правоохоронці зазначають, що реальна межа таких утворень часто розташована значно далі від їхнього видимого краю, що створює оманливе відчуття безпеки для альпіністів та лижників.

Нагадаємо, у США турист опинився у критичному стані після нападу бджіл під час походу — чоловіка довелося терміново евакуювати з гірської місцевості гелікоптером.

Дата публікації
Кількість переглядів
197
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie