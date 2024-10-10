Моторошна знахідка: в Індонезії спіймана акула розкрила таємницю зниклої безвісти дайверки

Останки жінки, яку шукали вже більше тижня, знайшли у шлунку акули.

Індонезійський рибалка спіймав акулу, яка видавалася хворою, і вирішив обробити вилов просто на пляжі. Чоловік був шокований, коли в нутрощах акули виявив неперетравлені людські останки.

Про це пише Bild.

Експертиза змогла ідентифікувати фрагменти людського тіла. Виявилося, що акула з'їла американку Коллін Монфор, яку влада Індонезії шукала вже вісім днів.

Коллін і Майк Монфори приїхали до Індонезії зі штату Мічиган на сім тижнів. Подружжя збиралося насолодитися довгою відпусткою, займаючись дайвінгом в Індійському океані.

26 вересня подружжя у складі групи туристів разом з інструктором вирушило на пляж біля архіпелагу Алор, де збиралося занурюватися на 7-метрову глибину. Але якоїсь миті група потрапила в сильну течію. Всім дайверам, крім Коллін, вдалося повернутися на човен, а американка безвісти зникла в морі.

Рятувальники не припиняли спроб знайти її, але за вісім днів крапку в пошуках поставила впіймана акула.

"Акулу спіймали, бо вона була нездорова. Я подумав, що вона проковтнула пластик чи рибальську сітку. Її розкрили і всередині опинилися останки жінки в чорному водолазному костюмі", – розповів рибалка.

Чоловік загиблої жінки впевнений, що тварина не винна у смерті його дружини. Майк вважає, що Коллін потонула чи померла від якогось нападу, а потім її тіло знайшла і з'їла акула. Влада Індонезії заявила, що намагається перевірити цю версію.

Нагадаємо, чоловік вийшов переможцем із бою з акулою, яка мало не відкусила йому руку. Хижачка залишила йому на згадку "цінний подарунок".

Читайте також: