Моторошна знахідка перед матчем ЧС-2026: біля стадіону виявили мертве тіло

Стадіон. / © Associated Press

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Напередодні стартового матчу збірної Ірану на Чемпіонаті світу-2026, який відбудеться 16 червня, неподалік тренувальної бази знайшли тіло. Знахідку, виявили поблизу стадіону в місті Тіхуані (Мексика).

Про це повідомляє NST.

За даними місцевих медіа, тіло у стані розкладу було в багажнику автомобіля. Він був покинутий неподалік стадіону Estadio Caliente, на якому проводить тренування іранська збірна.

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Правоохоронці оперативно оточили район і розпочали слідчі дії. Наразі особу загиблого офіційно не встановлено, а причини смерті з’ясовуються. За даними правоохоронців, на момент виявлення тіло вже перебувало у значній стадії розкладання.

Зауважимо, що навколо збірної Ірану тепер ще посилили безпеку. Зауважимо, що спортсмени і без того перебувавали під посиленою охороною через напружену геополітичну ситуацію та підвищені ризики безпеки під час турніру. Раніше біля готелю, де проживають футболісти, вже були помічені патрулі Національної гвардії Мексики.

Видання наголошує, що жодних ознак того, що виявлене тіло пов’язане зі збірною Ірану або чемпіонатом світу, немає. Втім, інцидент викликав значний резонанс через близькість місця знахідки до тренувальної бази учасника мундіалю.

Перший матч на ЧС-2026 збірна Ірану проведе 16 червня проти Нової Зеландії в Лос-Анджелесі.

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Слід наголосити, що іранська збірна змушена базуватися в Мексиці через напружені відносини між Іраном і США. Окрім того, після закінчення матчів команда зобов’язана покинути американську територію. Перед наступними іграми групового етапу — проти Бельгії 21 червня в Лос-Анджелесі та проти Єгипту 27 червня в Сіетлі — делегація планує прибувати на місце за два дні до стартового свистка.

До слова, Тегерану довелося докласти величезних зусиль, щоб гравці отримали візи, але частині персоналу це так і не вдалося.

Нагадаємо, старт ЧС-2026 у Мексиці супроводжувався масовими протестами та сутичками з поліцією поблизу легендарного стадіону «Ацтека» в Мехіко. Ще напередодні старту Мундіалю у Мехіко тривали масштабні виступи. Зокрема, за участі представників профспілки вчителів. Учасники акцій вимагали підвищення заробітних плат і змін у пенсійній системі.

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