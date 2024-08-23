Перша хвиля цунамі накрила туристів, забравши понад 220 000 життів – моторошне фото

26 грудня 2004 року на узбережжі Південної та Південно-Східної Азії стався один з найсмертоносніших землетрусів і цунамі 21-го століття.

Руйнівна катастрофа забрала життя понад 220 000 людей, а тисячі отримали поранення в результаті третього за силою землетрусу від 1900 року.

Знадобилося декілька років, щоб ліквідувати руйнування, що залишилися в таких постраждалих місцях, як Індонезія, Шрі-Ланка, Індія та Таїланд.

Окрім людських жертв, було зруйновано 139 000 будинків, а також 74 000 гектарів сільськогосподарських угідь, тисячі шкіл, сотні медичних закладів і вісім аеропортів/злітно-посадкових смуг.

Краєвид через тиждень після цунамі на Суматрі, Індонезія. / Фото: Getty Images

Все почалося, коли Індійська та Бірманська плити опустилися на 32 км під дно океану. Але коли тектонічні плити зіткнулися, утворився 1200-кілометровий розлом, що спричинив колосальний землетрус, який, як кажуть, вивільнив стільки ж енергії, скільки 23 000 атомних бомб типу Хіросіми.

За шкалою Ріхтера, яка використовується для вимірювання сили землетрусу, землетрус силою від 7,0 до 7,9 балів класифікується як "великий землетрус", що спричиняє "серйозні руйнування", тоді як землетрус силою 8,0 балів і вище – це землетрус, який може "повністю зруйнувати населені пункти поблизу епіцентру". Землетрус 2004 року в Індійському океані мав магнітуду 9,1.

Загальний вид на індійський пляж / Фото: Getty Images

Зіткнення плит спричинило підняття дна океану на 40 метрів, спричинивши цунамі, яке завдало найбільшої шкоди, зруйнувавши кілька прибережних районів. Деякі туристи несвідомо знімали початок катастрофи.

Після землетрусу море відступило і оголило морське дно, з гігантською стіною води, що прямувала до навколишніх країн океану.

Фото туристів, яких накрило першою хвилею цунамі, що забрала понад 220 000 життів, на пляжі Хат Рай Лей, недалеко від Крабі на півдні Таїланду:

Пляж Хат Рай Лей, недалеко від Крабі / Фото: Getty Images

Згодом стало відомо, що на світлині зображено громадян Швеції – Філіпа Сваерда, його братів Антона і Віктора та їхньої матері Карін. Доля сім'ї залишалася невідомою до 1 січня, коли в інтерв'ю шведській щоденній газеті Espressen мама повідомила, що всі вони вижили.

Туристи, яких накрило першою хвилею цунамі в Таїланді / Фото: Getty Images

Поблизу великого міста Банда-Ачех, Індонезія, хвилі досягали висоти 51 м. Лише в Індонезії в результаті катастрофи загинуло майже 170 000 людей.

Шрі-Ланка розташована за 1770 км від Суматри, і цунамі досягло південноазіатського острова за дві години. Воно забрало життя 35 322 людей.

Цунамі також вдарило по узбережжю Таїланду, де деякі туристи насолоджувалися спекотним святковим періодом, особливо на острові Пхукет, оскільки лише на узбережжі країни після удару цунамі загинуло 8 000 людей. Постраждали також Сомалі, Мальдіви, Малайзія, М'янма і Танзанія.

Спустошений район Банда-Ачех, Індонезія, після цунамі / Фото: Getty Images

Загалом у 14 постраждалих країнах загинуло майже 230 000 людей, а загальна сума пожертв склала 6,25 мільярдів доларів США, коли світ намагався допомогти у порятунку людей, що постраждали внаслідок стихії.

Серед загальної кількості загиблих приблизно 9000 іноземних туристів, які прибули з декількох інших країн, що робить цунамі і землетрус 2004 року в Індійському океані одним з найстрашніших стихійних лих в історії.

Нагадаємо, фотограф, який зробив всесвітньо відомий кадр дівчинки перед смертю, пояснив, чому не врятував її. Омайра Санчес Гарсон померла, провівши у пастці 60 годин.

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