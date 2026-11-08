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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Моторошне зізнання про «бажання смерті»: трагічно загинули дві парашутистки

У Південній Каліфорнії дві парашутистки зіткнулися в повітрі та загинули. Після інциденту мережею поширилося моторошне зізнання однієї з них про «бажання смерті».

Автор публікації
Фото автора: Олександра Садова Олександра Садова
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Дві парашутистки зіткнулися в повітрі

Дві парашутистки зіткнулися в повітрі / © Yahoo

Дві досвідчені жінки-парашутистки зіткнулися та заплуталися під час приземлення поблизу озера Ельсінор у Південній Каліфорнії (США). Обидві померли в лікарні від отриманих травм. Раніше одна з них робила моторошне зізнання про «бажання смерті».

Про це пише UNILAD.

Жінки, яких зараз ідентифікували як 56-річну Джорджію Джин з Південної Дакоти та 29-річну Леві Піментель з Іллінойсу, стрибали поблизу озера Ельсінор, коли їхні парашути заплуталися.

Досвідчених парашутистів доставили до лікарні 6 листопада після отриманих травм. На жаль, пізніше їх оголосили загиблими.

У 2015 року Джин писала у своєму блозі про початкові труднощі з цим видом спорту, тричі проваливши перший рівень підготовки до стрибків з парашутом.

За даними New York Post, Джин написала, що її інструктор сказав їй, що вона «просто не може стрибати з парашутом».

«Незалежно від того, чи мав рацію мій інструктор щодо обмежень мого тіла та розуму, я змогла подолати їх, а також неймовірний страх, що я можу бути «бомбою уповільненої дії, що прагне смерті», яка тільки й чекає, щоб вибухнути», — написала вона.

Пізніше Джин продовжила змагатися зі стрибків з парашутом, де у 2024 році виграла бронзову медаль на змаганнях зі стрибків з парашутом у змішаній формації.

Піментель працювала провідним тренером у критому парашутному центрі iFLY в Іллінойсі. Вона була провідним тренером з 2022 року, але приєдналася до закладу у 2018 році як інструктор з польотів.

Як підтвердили у закладі, і Джин, і Піментель «приїхали з іншого міста, щоб взяти участь в організованому заході зі стрибків з парашутом у Skydive Elsinore».

«Skydive Elsinore», розташований приблизно за годину їзди від Сан-Дієго та Лос-Анджелеса, заявив, що немає жодних ознак несправності спорядження жінок.

«У п’ятницю, 6 листопада, двоє ліцензованих парашутисток отримали смертельні травми після зіткнення один з одним під час спуску з відкритими парашутами в «Skydive Elsinore», – мовиться у заяві закладу після трагічного інциденту.

Зазначалося, що очевидці повідомляють, що частина стрибка у вільному падінні пройшла нормально та без подій, і що обидва парашутисти відкрили свої парашути на очікуваній висоті.

Вони заявили, що парашутистки «зіткнулися приблизно на висоті 150 футів над землею», коли готувались до приземлення.

«Зіткнення призвело до заплутування їхніх парашутів, і обидві отримали важкі травми, коли досягли землі», – підтвердили вони.

«Skydive Elsinore висловлює найглибші співчуття родинам, друзям та близьким обох парашутисток і сумує разом з усіма постраждалими», – заявили у закладі.

Нагадаємо, що жінка загинула під час стрибка з парашутом. Чоловік купив їй стрибок у подарунок, а потім він і син бачили, як вона впала і померла. 48-річна Белінда загинула миттєво, впавши з висоти понад 4 км після того, як її парашут не розкрився. Скотт Армстронг виявив її тіло, прив’язане до тіла її інструктора на злітно-посадковій смузі. Чоловік бачив трагедію на власні очі.

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