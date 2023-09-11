Моторошний землетрус у Марокко: кількість загиблих зросла до майже 2500 осіб

У Марокко через землетрус, який стався наприкінці минулого тижня, станом на 11 вересня відомо уже про 2 497 загиблих. Кількість постраждалих також зросла до 2 476 осіб.

Про це повідомляє Morocco World News з посиланням на дані Міністерства внутрішніх справ країни.

Кількість жертв руйнівного землетрусу, що стався в Марокко в ніч проти п'ятниці, сягнула 2 497 осіб. Нові дані показують, що кількість постраждалих також зросла до 2 476 осіб.

Більшість смертей продовжує фіксуватися в провінції Аль-Хауз - 1 452 смерті, за нею йдуть Тарудант (764), Чічауа (202) і Марракеш (18).

Наслідки землетрусу в Марокко / Фото: Associated Press

У провінціях Уарзазат, Азілаль, Агадір Іда-У-Танане, Касабланка, Юсуфія і Тінгір не було підтверджено жодної нової смерті.

Влада Марокко та волонтери допомагають потерпілим через моторошний землетрус. Волонтери, однак, закликають марокканську владу докласти більше зусиль, оскільки багато міст і сіл не змогли отримати допомогу через труднощі з доступом до важкодоступних віддалених районів.

Нагадаємо, у Марокко стався потужний землетрус у горах Високого Атласу. Його магнітуда склала 6,8 бала.

Кількість загиблих через підземні поштовхи різко зростає. Влада країни уже звернулася до міжнародної спільноти по допомогу.

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