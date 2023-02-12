Моторошний землетрус у Туреччині: через 6 днів з-під завалів вдалося врятувати ще одну дитину (відео)

У Туреччині в провінції Хатай через 6 днів після землетрусу, який стався 6 лютого, вдалося врятувати ще одну дитину.

Відео порятунку опублікував турецький телеканал TRT Haber.

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В країні вражені, як дитині вдалося вижити під завалами без води та їжі упродовж тривалого часу.

Землетруси у Туреччині та Сирії

За оснанніми даними, внаслідок землетрусів, які 6 лютого сколихнули Туреччина та Сирію, постраждало майже 26 млн людей.

У турецькому місті Малатья, яке постраждало через землетрус собака-рятувальник допомагає діставати з-під завалів людей. У тварини усі лапки поранені уламками скла, проте тварина і далі шукає людей.

Військовий експерт Олег Жданов запевнив, що землетрус у Туреччині не мав штучного походження, аде у світі не існує ні кліматичної зброї, ні сейсмічної зброї.

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