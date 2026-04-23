Моторошний вояж: екіпаж шикарного круїзного лайнера витягнув п’ять тіл з моря

Подорож засмутила деяких пасажирів, що стали свідками нещасного випадку.

Круїзний лайнер / © Associated Press

Поблизу Іспанії сталася трагедія — під час тригодинної рятувальної операції екіпаж круїзного лайнера витягнув з моря п’ять тіл.

Про це повідомляє видання Dailystar.

Пасажирів лайнера «Сапфірова принцеса» повідомили про зміну курсу після того, як у західній частині Середземного моря помітили помаранчевий об’єкт, який пізніше було ідентифіковано як рятувальний жилет.

«Було дуже сумно дивитися. Мене аж трясло зсередини. Екіпаж дуже добре справлявся з тим, щоб заспокоїти всіх, але всі були шоковані. З того, що я бачив, я думаю, що це були мігранти. Екіпаж ставився до них з повагою, і нам усім запропонували психологічну допомогу», — поділився один із пасажирів лайнера.

Круїзний лайнер перебував між узбережжям Іспанії та Північною Африкою, пришвартувавшись у Картахені 22 квітня. Судно, що перевозить понад три тисячі пасажирів, здійснювало чотирнадцятиденну подорож, яка стартувала з порту поблизу Риму.

Нагадаємо, у Великій Британії викрили схему, за якою мігранти видають себе за геїв для отримання притулку. Тіньові юристи продають фейкові історії та документи за тисячі фунтів.

