"Мовчати і виконувати!": як армія РФ кидає свої танки на розмінування (відео)

Показали кадри, на яких танки кидають на розмінування й вимагають від екіпажів "виконувати завдання". Внаслідок цього штурму на Донеччині Росія втратила 5 машин.

Відео оприлюднив журналіст Юрій Бутусов.

Як армія РФ кидає свої танки на розмінування

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Як відзначив Бутусов, цього разу замість піхоти на розмінування йдуть танки. Частина колони російської бронетехніки впевнено заходить на мінне поле.

"Переговори операторів БПЛА, штабних командирів та екіпажів танків – окрема насолода для вух", – каже журналіст.

Він додав, що кадри зафіксовані у селі Спірне Донецької області у червні 2023 року.

Нагадаємо, загальні бойові втрати російських окупантів на 20 травня склали 493 690 осіб. Протягом минулої доби знищено ще 1400 загарбників.

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