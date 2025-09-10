Може бути гірше: Сікорський зробив заяву на тлі падіння дронів у Польщі

Радослав Сікорський / © Associated Press

Система ППО Польщі впоралася із завданням. Так вважає міністр закордонних справ і віцепрем’єр-міністр Польщі Радослав Сікорський, який заявив, що країна може зіткнутися з серйознішими порушеннями свого повітряного простору дронами РФ, ніж ті, що сталися в ніч на середу. Політик підкреслив, що не може «прикидатися, що гірше бути не може».

Про це йшлося під час пресконференції Сікорського.

Він оцінив реакцію Польщі на інцидент як ефективну, зазначивши, що система протиповітряної оборони та державні механізми «працюють добре».

«Це ворог, який уже три з половиною роки атакує нашого сусіда з великою інтенсивністю та жорстокістю. Я не буду стверджувати, що найгірше позаду», — наголосив він.

Міністр додав, що Польща підготувалася до кризового часу, і, на його думку, «справилася з поставленим завданням».

Нагадаємо, що станом на вечір 10 вересня у Польщі було виявлено уламки десятьох російських безпілотників, що становило приблизно половину від загальної кількості, яка залетіла в повітряний простір країни.

Також стало відомо, що Україна тримала зв’язок з Польщею під час дронової атаки РФ. Посол України в Республіці Польща Василь Боднар повідомив про "адекватну реакцію".