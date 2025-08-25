"Може, нам потрібен диктатор": Трамп прокоментував суперечливі думки про себе

Дональд Трамп / © Associated Press

Перед підписанням низки указів, спрямованих на зниження рівня злочинності у США та в окрузі Колумбія, Дональд Трамп прокоментував критику щодо відправлення Національної гвардії до столиці. За його словами, деякі люди почали висловлювати думку, що країні "може сподобатися диктатор".

Слова президента США цитує NBC News.

"Вони кажуть: "Він нам не потрібен. Свобода. Свобода. Він диктатор. Він диктатор", — зазначив Трамп, маючи на увазі критиків своїх дій, зокрема потенційного введення військ до Чикаго.

"Багато хто говорить: "Може бути, нам потрібен диктатор", — додав президент. — Мені не подобаються диктатори. Я не диктатор. Я людина з великим здоровим глуздом, і я розумна людина. І коли я бачу, що трапилося з нашими містами, а ви одразу вводите війська, замість похвали вони кажуть: "Ви намагаєтеся захопити владу в республіці". Ці люди хворі".

Трамп підкреслив, що адміністрація "у певному сенсі має дочекатися, коли нас попросять" про введення військ, інакше критики приписують собі заслугу за зниження злочинності.

Розмірковуючи про можливе розгортання Національної гвардії у Лос-Анджелесі, Трамп заявив: "Але я думаю, люди повинні хотіти, щоб ми там були, бо інакше вони тільки скаржаться, поки ми виконуємо свою роботу. Отже, нам доведеться подумати про це".

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп закликав позбавити ліцензії телеканали ABC і NBC. Він назвав ці медіа упередженими щодо республіканців та консерваторів.