Може вчинити «щось ризиковане»: у Польщі пояснили, чому Путін стає дедалі небезпечнішим

Відчай у Кремлі: Сікорський застеріг Захід від нових авантюр Путіна / © Associated Press

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«Відчайдушна ситуація» може змусити диктатора Путіна зробити «щось ризиковане» на тлі побоювань, що Росія може планувати поширити війну в Україні далі на Захід.

Про це заявив очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський в ефірі польського каналу TVP World.

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«Російська економіка починає страждати. Росіяни більше не можуть вдавати, що це так звана „спеціальна військова операція“, — сказав Сікорський.

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«Питання в тому, чи готовий Путін до угоди», — продовжив він.

За словами польського міністра, «можливості Путіна менші, ніж ми думали, але його наміри ще гірші».

«Путін явно дезінформований. Він явно не має реалістичного уявлення про свою ситуацію та свої перспективи. Бо інакше він би уклав угоду», — вважає Сікорський.

Сікорський попередив, що «відчайдушна» ситуація Путіна може змусити його зробити «щось ризиковане» на тлі побоювань, що Росія може планувати поширити війну в Україні далі на Захід.

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«Хвора людина зі зброєю — це все одно людина зі зброєю», — сказав він.

Міністр пояснив, що Варшава витрачає так багато грошей на оборону, щоб переконати Путіна, що будь-який конфлікт з Польщею коштуватиме йому навіть дорожче, ніж його злочинна війна з Україною.

Сікорський додав, що «те, що США тепер визнали, що Україна має переваги, і доклали надзвичайно успішних зусиль для зрівняння умов гри, є добрим знаком».

Раніше Сікорський заявив, що наступна зима може стати останньою надією диктатора Путіна зламати Україну.

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