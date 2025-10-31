ТСН у соціальних мережах

"Можемо бахнути": Лукашенко пригрозив Європі "Орешніком"

Білоруський диктатор нахабно заявив, що він з Путіним може вдарити ракетами по Європі, якщо «буде погано».

Богдан Скаврон
Олександр Лукашенко

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко / © Associated Press

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко пригрозив Європі застосуванням російського ракетного комплексу «Орешнік», який поставлять на бойове чергування на території держави-васала РФ у грудні 2025 року.

Його заяву цитує видання Nexta.

Білоруський диктатор назвав «Орешнік» «страшною зброєю».

«Я хочу, щоб вони [лідери країн ЄС] розуміли, що ми можемо бахнути, якщо буде погано. Ось ми сядемо з Путіним, ухвалимо рішення і бахнемо. Тож не наривайтеся», — розсипався неадекватними погрозами Лукашенко.

При цьому самопроголошений президент Білорусі чомусь раптом заговорив про те, що війна в Україні почалася з того, що на Донбасі начебто «гнобили» та «цькували» російськомовних. «Це було на моїх очах», — заявив поплічник Путіна.

Щоб знайти якесь виправдання для своїх погроз Лукашенко назвав обманом дії європейців під час підписання так званих «Мінських угод».

«Виявляється, приїхали до Мінська, щоб Росію і нас обдурити. Обдурили. Ну, дострибалися. Ну чого ви нариваєтеся? Нормально ж жили. І поляки, і литовці і таке інше», — просторікував білоруський диктатор.

Нагадаємо, раніше режим Лукашенка у Білорусі підтвердив завершення робіт зі створення необхідних умов для розміщення комплексу «Орешнік». Подробиць щодо кількості комплексів і точних місць їхньої дислокації не розкривають.

