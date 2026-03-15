"Можемо вдарити ще для розваги": Трамп цинічно прокоментував війну в Ірані

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що американські атаки на острів Харк у Перській затоці, де розташований головний нафтовий термінал Ірану, «повністю знищили» більшу частину острова. При цьому він цинічно заявив, що США можуть задати ще ударів «для розваги».

Такий коментар щодо війни проти Ірану американський президент зробив у телефонному інтерв’ю NBC News у суботу, 14 березня.

Заява Трампа пролунала після того, як вранці того ж дня Центральне командування США заявило, що завдало «точних ударів» по 90 військових цілях на острові Харк, «зберігаючи при цьому нафтову інфраструктуру».

«Ми повністю знищили острів Харг, але можемо завдати по ньому ще кілька ударів просто заради розваги», — сказав президент США.

Він додав, що американські удари не зачепили тільки лінії електропередач на острові, оскільки, за його словами, їх відновлення «зайняло б роки».

Господар Білого дому також заявив, що він працює з іншими країнами над планом безпечного судноплавства в Ормузькій протоці на тлі зростання світових цін на нафту, та відкинув занепокоєння американців щодо зростання цін на бензин.

Трамп ще раз повторив, що не готовий укласти угоду про припинення війни з Іраном, хоча влада цієї країни начебто продемонструвала готовність зробити цей крок.

«Умови ще недостатньо хороші», — сказав Трамп, не уточнивши, яких саме умов він сподівається.

Раніше Дональд Трамп написав у своїй соціальній мережі Truth Social, що Іран уже повністю розгромлений, але угода, яку влада цієї країни начебто пропонує, не влаштовує американського президента.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що «багато країн» надішлють військові кораблі для контролю судноплавства в Ормузькій протоці, яка заблокована Іраном. Серед названих американським лідером країн — Китай.

Сенатор та полковник ВПС Ліндсі Грем прокоментував рішення президента США Днальда Трампа перенести війну на острів Харк, де розташований головний нафтовий термінал, звідки танкери відправляють іранську нафту на світові ринки. На думку сенатора, воно було «необхідним, сміливим і дуже ефективним».

Сенатор США Кріс Мерфі заявив, що адміністрація Дональда Трампа втратила контроль над війною, а Іран має потенціал для ескалації конфлікту, включно з ризиком ударів по Центральній Європі.