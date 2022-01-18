Може бути до 140 тисяч щодня: у Польщі заявили про п’яту хвилю COVID і оголосили нові "інструменти" боротьби з пандемією

Може бути до 140 тисяч щодня: у Польщі заявили про п’яту хвилю COVID і оголосили нові "інструменти" боротьби з пандемією

У людей на роботі можуть перевіряти "ковідні" документи.

У Польщі заявили про п ’яту хвилю коронавірусу. Для боротьби з COVID-19 в країні можуть ввести перевірку "ковідних" довідок роботодавцями.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Польщі Адам Нідзельський.

За його словами, є багато прогнозів щодо розвитку п’ятої хвилі пандемії, підготовлених кількома центрами. За прогнозом МОЗ Польщі, пік захворюваності на коронавірус країні очікується в середині лютого, на рівні 60 тисяч на добу.

"Ми повинні очікувати на зростання заражень, а не зниження, яке ми спостерігали нещодавно. Центр MOCOS припускає, що наприкінці січня може бути 120 тисяч. випадків щодня. ICM розробила два варіанти, від 100 000 до 140 000 випадків. П ік буде або в середині лютого, або на початку березня ", - сказав Адам Нідзельський.

Очільник МОЗ Польщі зазначив, що ці цифри високі, і ризик навантажити медичну службу до рівня відмов дуже високий. Нідзельський зазначив, що "у цій ситуації важливо мати нові інструменти", аби контролювати поширення коронавірусу.

"Я маю на увазі ті рішення, які є в Сеймі. Законопроєкт, підготовлений депутатом Чеславом Гоцем, дає можливість роботодавцям перевіряти довідки працівників про COVID. Закон буде опрацьований, в ньому я сподіваюся на ефективну боротьбу з п'ятою хвилею", - додав міністр.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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