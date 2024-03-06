Може бути найстарішим у світі: археологи знайшли хліб віком понад 8000 років (фото)

Найдавніші відомі свідчення про хліб на заквасці походять з Єгипту. Однак нове відкриття, якому близько 8600 років, їх випереджає.
У Туреччині археологи знайшли хліб віком 8600 років. Артефакт виявили в неолітичному поселенні.
Про це повідомляє Arkeonews.
Під час розкопок у поселенні Чатал-Гьоюк, що у центральній Туреччині, фахівці виявили зруйновану піч. Навколо неї було насіння пшениці, ячменю, гороху, а також кілька знахідок, схожі на їжу.
Проведені аналізи показали, що невеликий круглий губчастий залишок був ферментованим хлібом, датованим 6600 роком до нашої ери.
За словами одного з учасників розкопок, конструкція буда вкрита тонким шаром глини, що і дозволило як дерев'яним, так і хлібним решткам зберегтися до сьогоднішнього дня.
Вчений Алі Умут Тюркджан додав, що знахідка з Чатал-Гьоюка є найдавнішим хлібом у світі – це зменшена версія буханця хліба.
"Він має відбиток пальця у центрі, його не випікали, але він ферментувався і дійшов до наших днів із крохмалем усередині. Такого прикладу ще не було", – запевнив Тюркджан.
Чатал-Гьоюк – це одне з перших протоміст, яке належать до епохи керамічного неоліту й енеоліту. У ньому розташовувалися будинки з глиняної цегли, вкриті розписами та символічними прикрасами. Кількість мешканців поселення сягала 8 тисяч.
Нагадаємо, у Єгипті розкопали верхню частину гігантської статуї Рамзеса II. Фахівці з Єгипету та США виявили верхню частину величезної статуї фараона Рамзеса II під час розкопок в Ель-Ашмунейні, що на південь від єгипетського міста Мінья.
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