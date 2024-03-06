Може бути найстарішим у світі: археологи знайшли хліб віком понад 8000 років (фото)

Найдавніші відомі свідчення про хліб на заквасці походять з Єгипту. Однак нове відкриття, якому близько 8600 років, їх випереджає.

У Туреччині археологи знайшли хліб віком 8600 років. Артефакт виявили в неолітичному поселенні.

Про це повідомляє Arkeonews.

Під час розкопок у поселенні Чатал-Гьоюк, що у центральній Туреччині, фахівці виявили зруйновану піч. Навколо неї було насіння пшениці, ячменю, гороху, а також кілька знахідок, схожі на їжу.

Проведені аналізи показали, що невеликий круглий губчастий залишок був ферментованим хлібом, датованим 6600 роком до нашої ери.

Археологи знайшли хліб віком близько 8600 років Фото: АА

За словами одного з учасників розкопок, конструкція буда вкрита тонким шаром глини, що і дозволило як дерев'яним, так і хлібним решткам зберегтися до сьогоднішнього дня.

Вчений Алі Умут Тюркджан додав, що знахідка з Чатал-Гьоюка є найдавнішим хлібом у світі – це зменшена версія буханця хліба.

"Він має відбиток пальця у центрі, його не випікали, але він ферментувався і дійшов до наших днів із крохмалем усередині. Такого прикладу ще не було", – запевнив Тюркджан.

Чатал-Гьоюк – це одне з перших протоміст, яке належать до епохи керамічного неоліту й енеоліту. У ньому розташовувалися будинки з глиняної цегли, вкриті розписами та символічними прикрасами. Кількість мешканців поселення сягала 8 тисяч.

Нагадаємо, у Єгипті розкопали верхню частину гігантської статуї Рамзеса II. Фахівці з Єгипету та США виявили верхню частину величезної статуї фараона Рамзеса II під час розкопок в Ель-Ашмунейні, що на південь від єгипетського міста Мінья.

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