Може консультувати, але не ухвалювати рішення: у Білому домі уточнили статус Ілона Маска

Ілон Маск має консультативну роль і може лише передавати президентські директиви.

Ілон Маск, який займає посаду старшого радника президента в адміністрації Дональда Трампа, не є співробітником Департаменту ефективності державного управління (DOGE) і не має повноважень ухвалювати урядові рішення.

Про це йдеться в заяві Білого дому, поданій до суду в понеділок, передає Reuters.

Згідно з документом, підписаним директором Адміністративного управління Білого дому Джошуа Фішером, Маск має консультативну роль і може лише передавати президентські директиви.

"Як і інші старші радники Білого дому, пан Маск не має фактичних чи офіційних повноважень ухвалювати державні рішення самостійно", – зазначено в заяві.

У документі також наголошується, що Маск не є співробітником Служби DOGE США чи Тимчасової організації Служби DOGE США, а також не обіймає посаду адміністратора цього агентства.

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DOGE стало ключовою структурою у федеральному уряді після того, як Дональд Трамп розпочав свій другий президентський термін і призначив Маска відповідальним за викорінення марнотратних витрат у межах масштабної реформи державного управління.

Раніше штат Нью-Мексико порушив судову справу проти Маска, звинувачуючи його в перевищенні службових повноважень, що й стало приводом для офіційного роз’яснення від Білого дому.

Нагадаємо, що команда мільйонера Ілона Маска щодо скорочення витрат оголосила про низку скорочень у Департаменті освіти США на загальну суму понад 900 мільйонів доларів.