"Може лише принизити Францію": Кулеба різко відповів Макрону на заклик "не принижувати РФ"

У Міністерстві закордонних справ України відреагували на заяву французького президента Еммануеля Макрона не принижувати Росію через війну в Україні.
Очільник МЗС Дмитро Кулеба відповів Макрону, що такими висловленнями він може "принизити лише Францію". Та закликав світову спільноту "зосередитися на тому, як поставити Росію на місце".
Відповідь Кулеба залишив на сторінці у Twitter.
"Заклики уникнути приниження Росії можуть лише принизити Францію та будь-яку іншу країну, яка б до цього закликала. Бо саме Росія принижує себе. Нам усім краще зосередитися на тому, як поставити Росію на місце. Це принесе мир і врятує життя", - написав очільник українського зовнішньополітичного відомства.
Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон виступив із заявою не принижувати Росію через війну в Україні. Французький пекзидент сказав, що вторгнення до України стало "історичною та фундаментальною помилкою" президента РФ Володимира Путіна. Про це він розповів "фюреру" під час однієї з телефонних розмов.
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