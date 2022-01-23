Може маскуватися під звичайну застуду: професор перерахував симптоми "Омікрону" у вакцинованих від COVID-19

Може маскуватися під звичайну застуду: професор перерахував симптоми "Омікрону" у вакцинованих від COVID-19

Cимптоми "Омікрону" відрізняються від "Дельти".

Штам "Омікрон" заразніший, аніж попередні мутації, а також має відмінності у симптомах і може бути стійким до двох щеплень проти вакцини.

Про це повідомив Тім Спектор, очільник дослідження ZOE COVID, пише Express.

За його словами, коли з’явився "Дельта"-штам медики помітили зміну симптомів коронавірусу. Зокрема, такі прояви, як задуха, лихоманка та втрата нюху, почалися зустрічатися рідше.

Стали частішими симптоми, схожі на застуду, зокрема нежить, біль у горлі та постійне чхання, а також головний біль і кашель, особливо у людей, які були вакциновані.

"Ще у 2020 році стало зрозуміло, що оригінальна та альфа-версії коронавірусу мають три дуже поширені симптоми: кашель, лихоманку та втрату нюху, а також щонайменше 20 інших проявів", – зазначив Спектор.

За його словами, "Омікрон" продовжує тенденцію, встановлену "Дельтою". Цей штам, який домінує нині, викликає симптоми, які більше схожі на звичайну застуду, особливо у людей, які були вакциновані, і менше загальних системних симптомів, таких як нудота, болі в м’язах, діарея та висипання на шкірі.

До топ-5 симптомів "Омікрону" у вакцинованих належать:

нежить

головний біль

втома (легка або сильна)

чхання

біль у горлі

Утім, завдяки вакцинації, "Омікрон" викликає у щеплених значно легше захворювання, ніж "Дельта" та її попередники.

"Якщо ви або член сім’ї почуваєтеся погано, є велика ймовірність, що це може бути коронавірус, особливо якщо ви часто чхаєте. Ви повинні залишитися вдома і пройти тестування, щоб переконатися", – зазначає професор Спектор.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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