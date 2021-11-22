Може перевищувати швидкість звуку вп'ятеро: Китай запустив ракету з гіперзвукового глайдера

Може перевищувати швидкість звуку вп'ятеро: Китай запустив ракету з гіперзвукового глайдера

Таку технологію раніше ще не застосовувала жодна країна.

Китай влітку провів випробування ракети з плануючого літального апарату, який летів у п'ятеро швидше за швидкість звуку.

Про це повідомила газета Financial Times з посиланням на експертів Міноборони США та джерела.

За інформацією видання, під час випробувань у липні від гіперзвукового глайдера над Південно-Китайським морем відокремилася ракета класу повітря-повітря. Уточнюється, що снаряд після запуску просто впав у Південно-Китайське море.

Зазначається, що фахівці поки не зрозуміли, як Китаю вдалося оминути обмеження законів фізики. Цю технологію ще не застосовувала жодна країна раніше.

За інформацією видання, розроблені КНР подібні літальні апарати здатні нести ядерні боєголовки. Газета додає, що Китай, імовірно, створює таку нову технологію для знищення ворожих систем ПРО.

У Пентагоні не мають інформації про запущений снаряд з літального апарату.

Нагадаємо, Північна Корея заявила, що випробувала зенітну ракету нового типу.