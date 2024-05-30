"Може початися Третя світова війна": Портников про події у світі в разі перемоги Трампа

Портников не виключає, що Трамп, якого зараз називають проросійським, може зрозуміти, що з Путіним неможливо домовитися.

Не виключено, що у разі обрання Дональда Трампа президентом Сполучених Штатів може початися Третя світова війна.

Таку думку висловив український журналіст і політичний аналітик Віталій Портников, коментуючи нібито заяву Дональда Трампа про те, що він бомбив би Москву в разі нападу РФ на Україну. Про це передає "Еспресо".

"По-перше, треба дочекатися результатів виборів у США. По-друге, те, що говорить Дональд Трамп, – це заява з закритої зустрічі з донорами. Тобто це те, що він насправді думає. Це відповідає на питання: а що він дійсно може робити? Коли я кажу, що в разі обрання Дональда Трампа може початися Третя світова війна, то на мене дивляться, як на божевільного. Але такі заяви Дональда Трампа свідчать про це", – вважає Портникова.

На його думку, Трамп у разі свого обрання і не намагатиметься переконати Путіна, а просто назве свої умови.

"Трамп – людина з завищеним его, і якщо це его підкреслює ще й посада президента США, то він щиро вірить у те, що якщо він зробить Путіну пропозицію, то Путін цю пропозицію має прийняти. А якщо Путін цієї пропозиції не прийме, то він може діяти силовим шляхом, тому що Путін його злякається", – каже журналіст.

Аналітик вважає, що вибори 2024 року у США (якщо буде обраний Трамп) можна порівняти із виборами 2019 року в Україні, коли був обраний Володимир Зеленський.

"Спочатку будуть спроби домовитися. Потім, коли стане зрозуміло, що Путін не хоче домовлятися, буде різке охолодження стосунків. А потім може відбутися силовий удар, і кожний вважатиме, що інший злякається. Однак, оскільки обидва живуть у власному світі, то не злякається ніхто, і розпочнеться Третя світова війна. Не знаю, буде вона також у Північній Америці чи тільки на території Європи", – каже Портников.

На його думку, під час цього глобального конфлікту суперники будуть обмінюватися ударами, в тому числі і ядерними. А Україна буде одним із театрів воєнних дій цієї війни, але не найголовнішим.

"Це може бути вже в наступні два-три роки", – підсумував журналіст.

Нагадаємо, за інформацією видання The Washington Post, Дональд Трамп на одному із заходів припустив, що розбомбив би Москву чи Пекін, якби за його президентства Росія вторглася в Україну, або Китай – на Тайвань.

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