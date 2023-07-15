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Може померти у СІЗО: патріарх Кирило згадав про "Пашу Мерседеса" і звернувся до міжнародних організацій

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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Може померти у СІЗО: патріарх Кирило згадав про "Пашу Мерседеса" і звернувся до міжнародних організацій

Патріарх Кирило звернувся до міжнародних організацій через арешт Павла Лебідя. / Фото: Associated Press

Патріарх Кирило закликав міжнародні організації сприяти звільненню скандального митрополита з-під варти.

Митрополиту УПЦ МП Павлу Лебідю, якого ще називають "Паша Мерседес", змінили запобіжний захід з цілодобового домашнього арешту. Нове рішення – тримання під вартою до 14 серпня або застава у розмірі понад 33 мільйони гривень. Московський патріарх Кирило звернувся з посланням до представників церков, генсеків ООН, ОБСЄ та Ради Європи у зв'язку з арештом Лебідя.  

Про це пишуть пропагандистські ЗМІ Рф.

У своєму зверненні Кирило закликав вжити заходів для захисту митрополита УПЦ МП, оскільки арешт нібито може призвести до його смерті.

Нагадаємо, на в'їзді до Києва із пачкою російських рублів затримали монахиню УПЦ МП (фото).

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Перегляди
660
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