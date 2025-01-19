"Може розбудити новий Перл-Гарбор": дипломат заявив, що у США не усвідомлюють весь рівень небезпеки

У Сполучених Штатах наразі не розуміють всього рівня загрози світовій безпеці і лише атака на їхню територію може змінити ситуацію.

Таку думку в етері Еспресо висловив дипломат Роман Безсмертний.

Він заявив, що країни Заходу не готові до мобілізації ресурсів, оскільки не розуміють, яка загроза йде від Росії.

"До прикладу, до України надійшли F-16. Я думаю, що ви читали про те, які F-16 надходять - з обладнанням застарілим, вони не адаптовані до нинішніх умов ведення війни. Так у пустелях США таких одиниць тисячі, десятки тисяч! Їх треба проганяти через лінії, відбудовувати - а як? Адже ленд-ліз спочив у бозі, і, коли вже його не підняли демократи, республіканці взагалі на це не здатні. Навіть Рузвельт, як демократ, і то завдяки державно-монополістичному капіталізму зміг це зробити. У нинішній ситуації цього не зробиш", - пояснив Безсмертний

Дипломат висловив впевненість, що країни Європи повинні концентрувати власні зусилля для забезпечення безпеки після приходу Дональда Трампа до влади у Сполучених Штатах. Він заявив, що Лондон та Брюссель повинні взяти у свої руки ситуацію.

"Це може зробити Європа нинішня, але її треба оживити. Оживити її можна тільки тоді, коли вона буде гуртуватись. Гуртуватись можна з переляку або з того, що дуже потужно заплатять. США можна привести в стан розуміння ситуації тільки, даруйте, Перл-Гарбором. Я не хочу цього їм, але, схоже, вони туди йдуть. Бо нерозуміння є багатьох компонентів, про які ми з вами говоримо.Ситуація зараз насправді, з мого погляду, в руках Брюсселя і Лондона. Брюсселю необхідно зробити все, щоби мобілізувати Європу. І тут і Трамп правий, що 2% мало, і Рютте правий, який каже, що нумо озброюватися, інакше будемо вчити російську мову. До речі, він сказав: "Ви будете вчити російську мову" - це дуже цікаво, коли людина себе відгороджує від загалу. Тому в цьому відношенні необхідна мобілізація ресурсу, який би зміг, наскільки можливо, допомогти Україні", - додав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Маску готують кабінет біля Трампа, як це вплине на Україну.

Крім того, ми раніше інформували, що адміністрація Трампа може допомогти Україні укласти сильну угоду про припинення вогню з Росією.

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