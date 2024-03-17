Може стати плацдармом: експерт пояснив важливість захоплення селища Горьковський добровольцями з РФ

У "Сибірському батальйоні" вранці 17 березня заявили про звільнення адміністрації селища Горьковський Бєлгородської області РФ. Військовий експерт Олександр Коваленко пояснив, чим важливе захоплення цього населеного пункту.

Про це він написав у Telegram.

Експерт наголошує що ця інформація ще вимагає підтвердження та деталізації.

"Горьковський розташований за півтора кілометри від кордону з Україною і через нього проходять дві сільські дороги і залізниця. На відміну від основного тиску через Козинку у напрямку Грайворон, Горьковський – це така собі окрема локація, яка може дозволити в перспективі не лише стати прикордонним плацдармом, а й трампліном до перерізання 14К-4 (автомобільна дорога загального користування регіонального значення Бєлгородської області: Білгород - Грайворон - Козинка – ред.)", - зазначив він.

Коваленко також додав, що якщо протягом найближчих днів-тижнів тут формуватиметься нова "сіра зона", то натяк більш ніж однозначний.

Нагадаємо, рейд російських добровольців на території РФ продовжується. ТСН.ua зібрав усе, що наразі про це відомо.

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