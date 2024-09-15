Може стати початком кінця для Путіна: полковник армії Британії - про операцію ЗСУ у Курській області

Полковник армії Великої Британії нагадав, що Курська битва 1943 року стала поворотним моментом у Другій світовій війні

Операція ЗСУ у Курській області змінила правила гри у війні Путіна. Якщо Україна отримає дозвіл на удари далекобійної західної зброї по території Росії - це стане поворотним моментом.

Про це в інтерв'ю 24 Каналу зазначив полковник армії Великої Британії в запасі Хеміш де Бреттон-Гордон.

Також читайте Атаки РФ по Україні: Зеленський вразив кількістю випущених авіаційних бомб та БПЛА

Він нагадав, що Курська битва 1943 року стала поворотним моментом у Другій світовій війні та початком кінця для Гітлера.

"Сподіваємося, що Курська битва 2024 року для нинішнього тирана Путіна, який загрожує не лише Україні, а й всій Європі, теж стане крахом. Дивлячись на російські маневри, видно, що більшість солдатів – це строковики, у них практично відсутня підготовка і рівень людських втрат у росіян неймовірно високий", - зазначив полковник армії.

На його думку, російські війська досягли кульмінації у Курській області.

"Єдина причина, чому вони продовжують рухатися вперед полягає в тому, що за ними стоять чеченські солдати, які стріляють в них, якщо ті відступають", - вважає полковник в запасі.

Нагадаємо, українські десантники розбили у Курській області російський підрозділ ВДВ.

Тиснемо! Це має відчуватись на фроні - Зеленський

Читайте провідні новини дня:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.