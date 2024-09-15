Може стати початком кінця для Путіна: полковник армії Британії - про операцію ЗСУ у Курській області

Полковник армії Великої Британії нагадав, що Курська битва 1943 року стала поворотним моментом у Другій світовій війні
Операція ЗСУ у Курській області змінила правила гри у війні Путіна. Якщо Україна отримає дозвіл на удари далекобійної західної зброї по території Росії - це стане поворотним моментом.
Про це в інтерв'ю 24 Каналу зазначив полковник армії Великої Британії в запасі Хеміш де Бреттон-Гордон.
Він нагадав, що Курська битва 1943 року стала поворотним моментом у Другій світовій війні та початком кінця для Гітлера.
"Сподіваємося, що Курська битва 2024 року для нинішнього тирана Путіна, який загрожує не лише Україні, а й всій Європі, теж стане крахом. Дивлячись на російські маневри, видно, що більшість солдатів – це строковики, у них практично відсутня підготовка і рівень людських втрат у росіян неймовірно високий", - зазначив полковник армії.
На його думку, російські війська досягли кульмінації у Курській області.
"Єдина причина, чому вони продовжують рухатися вперед полягає в тому, що за ними стоять чеченські солдати, які стріляють в них, якщо ті відступають", - вважає полковник в запасі.
Нагадаємо, українські десантники розбили у Курській області російський підрозділ ВДВ.
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