"Може стати приводом для ескалації": прем'єрка Італії виступила проти відправлення військ до України

Пані прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні виступила проти відправлення західних військ до України. Вона вважає це приводом для ескалації війни з Росією.

Про це повідомляють ANSA та Bloomberg.

"Щодо пропозиції, висунутої Францією щодо можливого прямого військового втручання. Наша позиція не на користь цієї гіпотези, яка є передвісником небезпечної ескалації, якої слід уникати за будь-яку ціну", – сказала Мелоні під час виступу в Сенаті напередодні саміту лідерів ЄС.

Як повідомляє Bloomberg, прем'єрка Італії розкритикувала президента Франції Еммануеля Макрона, який чинить тиск на канцлера Німеччини Олафа Шольца, щоб той зайняв більш рішучу позицію, попереджаючи про "екзистенційну" загрозу, яку РФ становить для ЄС.

Мелоні додала, що переговори з російським диктатором Володимиром Путіним марні.

"Як можна сидіти за столом переговорів із тим, хто ніколи не поважав жодних угод?", – зазначила вона.

Нагадаємо, голова міністерства закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон заявив, що його країна проти того, щоб західні війська були направлені до України, навіть якщо це буде зроблено для проведення тренувальних місій. Він заявив, що будь-які західні військові на території України можуть стати цілями для російських атак.

Раніше повідомлялося, що прем'єр Чехії розповів, чи планує Європа вводити війська до України.

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