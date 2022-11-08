"Може статися найближчим часом": президентка Тайваню очікує вторгнення Китаю і бере приклад з України

Президентка Тайваню розповіла про те, чого навчилася в України.

Вторгнення Китаю на Тайвань може статися вже найближчим часом, і це не просто слова і не нагнітання ситуації.

Так вважає перша жінка-президентка Тайваню Цай Інвень, інформує The Atlantic.

"Це (вторгнення КНР. – Ред.) реально може статися з нами найближчим часом. Тож нам потрібно підготуватися. Зовні існує справжня загроза. Це не нагнітання ситуації", – заявила Інвень.

За її словами, Тайвань має залишатися стриманим, а також нарощувати потенціал для свого захисту.

Уроки України

Цай Інвень відповіла на запитання журналіста, що вона чи якийсь майбутній тайванський лідер незабаром може отримати сумнівну честь зіграти роль українського Володимира Зеленського перед "новим Путіним" Сі Цзіньпіном.

Президентка зазначила, що законодавча влада Тайваню нещодавно збільшила розмір оборонного бюджету удвічі. Зараз Тайвань має намір витратити на оборону понад 19 мільярдів доларів 2023 року.

Замість створення великої звичайної техніки (літаків, танків, підводних човнів) військові експерти закликали Тайвань зосередитися на так званих асиметричних можливостях (протикорабельна зброя, ракети "земля-повітря", запаси стрілецької зброї та боєприпасів), які, на їхню думку, добре послужили Україні у відсічі більшому загарбникові.

Адміністрація Байдена у вересні продала Тайваню зброї на суму 1,1 мільярда доларів США. Зокрема, значну кількість протикорабельних ракет Harpoon і ракет типу "земля-повітря" і "повітря-повітря" Sidewinder.

Цай розповіла про те, чого навчилася в України. Одним з уроків є потреба в постійній міжнародній підтримці — щоб захистити себе або краще взагалі уникнути війни.

"Західні країни, зокрема США, допомагають Україні. Те, що ми бачимо під час війни в Україні, полягає в тому, що західні країни збираються разом і допомагають Україні воювати", — каже президентка.

Вона пояснила, що оскільки Тайвань є островом, то туди важко буде доправити допомогу в разі військових дій. Тому Тайвань зараз потребує підтримки.

Ще один урок України, на думку Цай, – важливість національного характеру.

"Потрібно мати хороше лідерство, але важливіша рішучість людей захищати себе, і український народ це показав", – підсумувала вона.

Що зробить Китай

У виданні вважають, що Сі Цзіньпін має два шляхи:

сприйняти військовий успіх України як попередження проти вторгнення;

вторгнутися до того, як Тайвань буде достатньо озброєний і навчений.

Раніше адмірал ВМС США Майкл Гілдей, заявив, що Збройні сили Штатів повинні бути готові відповісти на можливе вторгнення Китаю до Тайваню вже цього року.

Джо Байден наголошвавє, що США захищатимуть острів Тайвань у разі китайського вторгнення.

Водночас, у Тайвані попередили, що Китай вивчає досвід війни в Україні, розпочатої Росією, для розроблення власної стратегії проти Тайваню.

Чому ворогують Китай і Тайвань, читайте за посиланням.