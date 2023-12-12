Може стосуватися Ярослава Мудрого: у Норвегії чоловік виявив 1000-річну золоту монету (фото)

Чоловік із металошукачем виявив 1000-річну золоту монету із зображенням Ісуса Христа.

Про це пише Live Science.

Знахідку було виявлено під час дослідження гір у Вестрі-Слідрі, муніципалітеті на півдні Норвегії.

Цей тип дрібної монети був уперше випущений приблизно 960 року нашої ери. З одного боку зображено Ісуса, що тримає Біблію, а з іншого — Василя II і Костянтина VII, двох братів, які правили Візантійської імперією.

Чоловік виявив рідкісну 1000-річну золоту монету / Фото: Martine Kaspersen, Innlandet Fylkeskommune

Західна половина Римської імперії впала 476 року, а Візантійська, або Східна Римська імперія, проіснувала ще тисячоліття.

Археологи припускають, що монета була викарбувана десь між 977 і 1025 роками, під час правління братів, судячи з трьох пунктирних ліній, що оперізують межу монети — елемент дизайну, який зазвичай використовувався в той період часу. Артефакт також містить два написи. Відповідно до заяви, перше, написане латиною, говорить: "Ісус Христос, Цар тих, хто царує", а друге, грецькою мовою, говорить: "Василь і Костянтин, імператори римські".

Чоловік виявив рідкісну 1000-річну золоту монету / Фото: Martine Kaspersen, Innlandet Fylkeskommune

Однак дослідники не знають, як монета опинилась на схилі гори. Вони припустили, що вона могла належати Гаральду III, який правив Норвегією від 1045 по 1066 рік. Перш ніж стати королем, Гаральд ІІІ служив стражником візантійського імператора; За даними Miami Herald, охоронці зазвичай отримували дозвіл "грабувати палац після смерті імператора".

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Цілком можливо, що монета зрештою була використана як придане для одруження Гаральда III з дочкою київського князя Ярослава Мудрого Єлизаветою. Згідно із заявою, це також могло використовуватись як форма торгівлі.

Археологи планують повернутися на гірську ділянку 2024 року для проведення подальших розкопок.

Нагадаємо, відомий археолог розкрив справжню причину прокляття Тутанхамона. Чутки про прокляття були вигадкою.

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