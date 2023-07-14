Може викликати питання: яку річ не варто надягати в аеропорт

Так, жінкам рекомендують відмовитися від бюстгалтера з металевими кісточками, подорожуючи літаком. Він може призвести до додаткової перевірки співробітниками аеропорту.

Про це повідомляє The Sun.

Є альтернатива

Річ у тім, що на метал, який міститься у кісточках, може зреагувати сканер служби безпеки аеропорту. Через це, цілком можливо,знадобиться більше часу, щоб людину пропустили на борт. Фахівці радять обирати для подорожей повітряним транспортом або спортивні бра, або бюстгалтери з м'якими кісточками.

Крім того, проблеми в аеропортах виникають і зі взуттям. Подорожувальники зазначають, що нерідко на контролі просять зняти його.

Зауважимо, нещодавно у польському аеропорту оштрафували українку за неадекватну поведінку. Жінка обурилася, що у залі очікування погано працював Wi-Fi. Вона почала кричати, заважаючи людям та співробітникам.

Коли на місце події приїхали поліцейські, вони встановили, що пасажирка була не твереза. Їй виписали штраф у розмірі 3 000 злотих (25 000 гривень).

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