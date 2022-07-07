"Може, він йде, щоб стати прем'єром в Україні?": реакція українців на відставку Джонсона

Українці відреагували на відставку Бориса Джонсона з посади прем'єр-міністра Британії. Йому подякували за підтримку України у війні проти Росії, а дехто навіть запропонував йому нові посади.

У четвер, 7 липня, прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон заявив, що йде у відставку з посади очільника уряду та лідера Консервативної партії.

Ця новина зустріла бурхливу реакцію серед українського народу. ТСН зібрав останні пости.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк назвав Джонсона справжнім лідером і подякував за те, що він "розуміє загрозу російського монстра та завжди на передовій підтримки України".

Бути лідером – це називати російське зло злом та брати відповідальність у найбільш кризові часи. Бути лідером — це першим приїхати до Києва, попри ракетні обстріли. Дякую @BorisJohnson за те, що розуміє загрозу російського монстра та завжди на передовій підтримки України. pic.twitter.com/1opeCavijf — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) July 7, 2022

Посол України у США у 2015−2019 роках Валерій Чалий своєю чергою заявив, що Джонсон має стати наступним Генеральним секретарем НАТО.

Політолог Микола Давидюк назвав цю подію найболючішою відставкою в історії України.

Багато українців одразу почали пропонувати Джонсону посади в Україні.

А може Джонсонюк уходить щоб стати прем‘єром в Україні? — maxromanenko (@maxromanenko7) July 7, 2022

Вважаю, що раз Джонсонюк йде у відставку, а ще віднедавна став почесним громадянином Одеси, він міг би стати нашим мером — augerock (@augerock) July 7, 2022

Не переживайте! Джонсонюк буде губернатором Одеської області — Макс Вишинський (@max_vyshynskyi) July 7, 2022

Інші просто подякували йому за постійну підтримку та запросили його знову відвідати Україну.

@BorisJohnson #Джонсонюк, ви назавжди залишитеся другом України. Приїжджайте до нас на борщ з пампушками ♥️♥️ — ꑭ Білка-копалка ꑭ (@bilkakopalka) July 7, 2022

Після всього, що було між нами, Джонсонюк має хоч іноді в гості в Україну приїжджати. На борщ з пампушками — Iryna Vale (@iryna_vale) July 7, 2022

Боріс Джонсонюк, щіро дякуємо вам за те що ви з перших хвилин повномасштабної війни, не вагаючись, вступили в боротьбу проти суцільного зла та підтримали нашу країну. Кожен українець завжди буде пам'ятати і дякувати за це. Ви справжня людина та друг України#ThxBorisJohnson — Дєнієль (@Deniel20385781) July 7, 2022

Зазначимо, що Борис Джонсон активно підтримував Україну від початку повномасштабної війни, яку розгорнула Росія.

Він кілька разів відвідував Україну, зокрема побував у Бучі, яка постраждала від російських окупаційних військ.

Фото: Associated Press

Фото: Офіс президента України

Фото: Associated Press

Криза через скандал у британському уряді

Урядова криза у британському уряді виникла на тлі скандалу з Крісом Пінчером, "головним батогом Консервативної партії", який відповідає за присутність у парламенті та голосування депутатів-консерваторів. Міністри масово йдуть у відставку та закликали піти з посади Джонсона. Щонайменше 30 урядовців написали заяви про відставку.

Це вже не вперше, коли британський уряд вимагав відставки Джонсона. У квітні 2022 року 28 депутатів-консерваторів публічно закликали Бориса Джонсона піти з посади. Тоді британському прем'єру вдалося залишитися. Під час голосування очільник уряду отримав вотум довіри серед обраних членів Консервативної партії 211 голосами проти 148.

Якою буде підтримка України Британією після відставки Джонсона

Політолог Володимир Фесенко вважає, що Британія буде підтримувати Україну навіть після відставки Джонсона, який неабияк допомагає Києву перемогти Росію.

"Підтримка буде й надалі, тому що це відповідає національним інтересам Великої Британії, і це консенсусна позиція і британських еліт, і провідних держінституцій", - сказав Фесенко.

За його словами, причини відставки Джонсона не пов'язані з Україною чи війною Росії проти України.

"Це саме криза від тенденції всередині Консервативної партії, загострення внутрішньопартійної боротьби. Сам Борис Джонсон став прем'єром завдяки зміні балансу інтересів всередині фракції і керівництві Консервативної партії, а зараз навпаки – баланс проти нього", - пояснив політолог.