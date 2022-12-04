Може вплинути на допомогу Україні: Міноборони США просить Конгрес швидше ухвалити бюджет

Міністр оборони США Ллойд Остін закликав Конгрес не відкладати ухвалення законопроєкту про витрати Пентагону на наступний рік. Це може вплинути на допомогу Україні та закупівлі нового бомбардувальника B-21 Raider.

Про це пише видання Politico.

Остін попередив, що замість бюджету конгресмени можуть, як це бувало й раніше, ухвалити "резолюцію про продовження фінансування", причому одразу на рік, а не на місяці.

Видання зазначає, що це заморозить витрати Пентагону на поточному рівні. Збройним силам доведеться покладатися на стару техніку та обладнання, тоді як розробка перспективних військових технологій значно скоротиться.

Раніше стало відомо, що наступної середи американські сенатори проведуть закритий брифінг щодо України. Брифінг відбудеться на тлі запиту адміністрації Байдена на виділення Україні допомоги в розмірі $37 мільярдів, який може бути включений до масштабного комплексного пакетного законопроєкту про витрати на фінансування уряду, що має бути затверджений у термін до 16 грудня.

Фінансова допомога Україні

Нагадаємо, 22 листопада США виділили Україні 4,5 мільярда доларів для підтримки держбюджету. Ці кошти спрямують на зарплати медикам, вчителям та на пенсії. 2 грудня Україна отримала від США першу частину гранту у 1,5 млрд доларів.: їх спрямують на пенсії та соцдопомогу.

Світовий банк повідомив, що виділив додаткові 500 мільйонів доларів, щоб допомогти Україні задовольнити термінові потреби у видатках, спричинені повномасштабним вторгненням Росії та війною, що триває.

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